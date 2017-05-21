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Ali Koç gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin Euroleague zaferi ünlü işadamı Ali Koç'u da ağlattı. Zafer anında Koç'un zaferden ağladığı görüldü.
23:5021 Mayıs 2017
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Ali Koç gözyaşlarını tutamadı

THY Euroleague Yunanistan’ı 8-64 mağlup eden Fenerbahçe’nin maçını izlemeye giden eski yönetici Ali Koç, duygulu anlar yaşadı. Koç, sarı-lacivertli ekibin şampiyon olmasının ardından saha içerisinde gözyaşlarını tutamadı.

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Son güncelleme: 23:51 | 21.05.2017
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