Ali Koç gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe'nin Euroleague zaferi ünlü işadamı Ali Koç'u da ağlattı. Zafer anında Koç'un zaferden ağladığı görüldü.
THY Euroleague Yunanistan’ı 8-64 mağlup eden Fenerbahçe’nin maçını izlemeye giden eski yönetici Ali Koç, duygulu anlar yaşadı. Koç, sarı-lacivertli ekibin şampiyon olmasının ardından saha içerisinde gözyaşlarını tutamadı.
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Son güncelleme: 23:51 | 21.05.2017