Ankara’da 117. randevu

Gençlerbirliği deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, rakibiyle 117. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin, Gençlerbirliği'ne karşı 65-18 üstünlüğü bulunuyor.

Antalyaspor mağlubiyetinin ardından kupada Medipol Başakşehir’e elenen Fenerbahçe, 3. sıradaki yerini kaybetmemek istiyor. Ankara’da Gençlerbirliği’yle karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerin, rakibine üstünlüğü bulunuyor. İki ekip bugüne kadar 116 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Fenerbahçe 65, Gençlerbirliği ise 18 galibiyet elde etti. 33 maçta beraberlik bozulmadı. İki takım bu sezon 3 kez karşı karşıya geldi. Ligde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe sahasında 3-0 kazanmayı başarırken, Türkiye Kupası’nda ise Gençlerbirliği deplasmanda 2-1 galip geldi. Kadıköy’de oynanan kupa maçı ise 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ankara’da Fenerbahçe üstün

Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynadığı maçlarda rakibine üstünlük kurmuş durumda. Ankara’daki karşılaşmalarda Gençlerbirliği 13 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe 21 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 21 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği’nde önemli bir eksik bulunmazken Fenerbahçe’de Gregory van der Wiel, Fernandao, Uygar Zeybek ve Fabiano sakat. Sakatlığı bulunan Şener’in ise bu maçta forma giyebileceği öğrenildi.