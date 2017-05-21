Atatürk için koştular

Türkiye’nin dört bir yanından gelen her yaş grubundan bin 124 yarışçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5. kez düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Koşusu'nda buluştu. Koşuda 10 kilometrelik parkur büyük heyecana sahne oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 5. kez 19 Mayıs Yol Koşusu düzenledi. Koşuya, Türkiye'nin dört bir yanından bin 124 sporcu ve vatandaş katıldı. “Büyük Erkekler”, “Genç Erkekler”, “Büyük Bayanlar”, “Genç Bayanlar” kategorilerinin dışında koşuda master yarışçılar da vardı. 7'den 77'ye her yaş grubunun ilgi gösterdiği, bazı yarışmacıların bebekleriyle de katıldığı yarışın Cumhuriyet Meydanı'ndaki startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan verdi. Yarış öncesi kısa bir konuşma yapan Aydoğan, “19 Mayıs törenlerinde bulunmak sizlerle birlikte olmak hepimiz için büyük bir onurdur. Çünkü 19 Mayıs her şeyi elinden alınmış bir devletin, yok edilmiş bir devletin diriliş mücadelesidir. 19 Mayıs cumhuriyettir, 19 mayıs hürriyettir, 19 Mayıs demokrasidir, 19 Mayıs gençliktir. Daha nice 19 Mayıs'larda, nice güzel günlerde inşallah birlikte oluruz” dedi. Sporcular, koşu nedeniyle trafiğe kapatılan Cumhuriyet Meydanı-Küçükyalı (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mithatpaşa Yerleşkesi Rektörlük Binası) arasındaki 10 kilometrelik parkurda koştu.

Dereceye girenler

Genç Erkekler kategorisinde Bekirhan Kabadayı (Kütahya) birinci olurken, ikincilik ödülünü Abdurrahman Gediklioğlu (İzmir), üçüncülük ödülünü Ahmet Alkanoğlu (Mardin) aldı.Büyük Erkekler kategorisinde birinciliği Mert Gırmalegese (Kenya) kazanırken, ikincilik ödülünü Sulti Gure Tımbre (Kenya), üçüncülük ödülünü ise Getaye Gelaw (Kenya) kazandı.Genç Bayanlar kategorisinde Rahime Tekin (Aydın) birinci olurken, ikinci Eylem Öter (İzmir), üçüncü Ruveyda Gökduman (İzmir) oldu.Büyük Bayanlar kategorisinde Nursel Karataş (Mersin) birincilik ödülünü kazanırken, ikincilik ödülü Zuhal Kaya (Nevşehir), üçüncülük ödülü ise İpek Öztosun'un (İzmir) oldu. Dereceye girenlere para ödülü ve kupa verildi.