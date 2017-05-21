Atiker Konyaspor 3-0 Kardemir Karabükspor

Spor Toto Süer Lig’in 32. haftasında Atiker Konyaspor ile Karabükspor karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazanmayı başardı.
Hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kalan yeşil-beyazlılar, 23. dakikada Bajic, 27. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90. dakikada Hora’nın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Konyaspor 43 puana yükselirken, 39 puanda kalan Karabükspor ise bu yenilgiyle birlikte deplasmandaki galibiyet hasretini 11 maça çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Ömer Ali'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
20. dakikada sağ kanattan Latovlevici'nin köşe atışında altıpas üzerinde Barış'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
23. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Milosevic'in arka direğe ortasında Skubic'in kafayla indirdiği topa Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
27. dakikada defansın hatasında topu kapan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bajic'in ortasında penaltı noktası üzerinde Ömer Ali meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
39. dakikada sol kanattan Lazarevic arka direğe ortasında Seleznyov'un vuruşunda top auta çıktı.
41. dakikada Douglas'ın orta sahadan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Skubic’in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.