Aziz Yıldırım’dan istifa cevabı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendisini istifaya çağıranlara maç sonunda mesaj verdi. Yıldırım, "Aziz Yıldırım'ın istifa etmesi kolaydır ama onun şimdiye kadar yaptığı işleri devam ettirmek zordur." ifadelerini kullandı." diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, büyük zafer sonrasında açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilerin bundan sonra Doğuş Grup ile yoluna devam edeceğini beyan eden Yıldırım, kendisini istifaya davet edenlere de mesaj gönderdi.

Yıldırım, “Aziz Yıldırım’ın istifa etmesi kolaydır ama onun şimdiye kadar yaptığı işleri devam ettirmek zordur.” ifadelerini kullandı.

Maç sonunda heyecanlı görülen Yıldırım şu açıklamaları yaptı:

Ülker sponsor olurken biz kulüp olarak destek olduk, açık fazlaydı. İyi bir takım 25-30 milyon Euro arasında oluyor. CSKA 42 milyon dolarmış. Biz bunu Ülker ile birlikte finanse ederek belirli noktaya getirdik. Obradovic gibi dünya çağında bir antrenöre gelmesi, onun bir takım ruhu oluşturması ve bir ekip çalışmasıydı. Madrid’de 4’üncü olduk. Geçen sene ikinci olduk. Bu sene de şampiyon olduk. Bundan sonra Fenerbahçe’nin hedefi tesadüfi değil kalıcı şampiyonluktur. Doğuş ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. Ferit Şahenk bu konuda iddialı. Fenerbahçe basketbol takımı bu başarıyı devam ettirmeli. Her yıl final four’a katılmak hedefimiz.

HEDEF BAŞARIYI KALICI KILMAK

Erkeklerde bugün başardık. Geçen sene de başarabilirdik olmadı. 217 ülkeye yayın yapılmış. 1.2 milyar insanın bu maçları seyrettiği söyleniyor. Ülkeye bunun katkısını hesap ettiğinizde bunu rakamlarla ölçemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm insanlara hayırlı olsun diyorum. Dünyaya Türkiye’yi tanıtan takımdır Fenerbahçe. Bizim yaşadığımız darbeleri anlatacağız. 2006’dan bu yana devamlı darbe yedik. 3’üncü şampiyonluktan sonra 4. şampiyonluk devam edecekti ama hep darbe yedik. FETO örgütü bu işlerle uğraştı. Memleket elden gidiyor dedik 2011, 3 Temmuz’dan sonra. Mahkemede bunları dile getirdik. BU süreçte 2 defa şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi’ne gidemedik. Başka bir kulübün başına bunlar gelseydi, hiçbiri kalmazdı. Bu akşamın tadını çıkaralım. Obradovic başta olmak üzere oyuncularımızı, malzemecileri, başarıya katkı veren herkesi tebrik ediyorum. Aziz Yıldırım’ istifa etmesi kolaydır ama onun şimdiye kadar yaptığı işleri devam ettirmesi zordur.