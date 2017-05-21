Barisic: Bugün sahada çok kötü bir Karabükspor vardı

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Konyaspor'a 3-0 yenildikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Kardemir Karabükspor deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor’a 3 golle boğun eğdi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, “Atiker Konyaspor takımını tebrik etmek istiyorum. Bizden iyi taraf olan onlardı. Neticesinde de galip gelen taraf onlar oldu. Bugün sahada çok kötü bir Karabükspor vardı. Özellikle ilk yarı gerçekten kötü bir futbol oynadık, bunu kabul edebiliriz. Çok basit hatalar yaptık, rakibimize karşı birebirlerde çok etkisizdik. Çok top kayıpları yaptık. Dolayısıyla buradan mağlubiyetle dönüyoruz” dedi.