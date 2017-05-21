Belediyelerden Fenerbahçe-Olympiakos maçına özel ilgi!

Euroleague'de Olympiakos karşısında şampiyonluk maçına çıkacak Fenerbahçe için Türkiye'deki çok sayıda belediye harekete geçti.

Fenerbahçe, Türk spor tarihine geçmek için bu akşam çok önemli bir maça çıkacak. Yunan ekibi Olympiakos karşısında Avrupa şampiyonluğu mücadelesi verecek olan Fenerbahçe basketbol takımı için başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de birçok belediye harekete geçti.

Hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleri meydanlarda dev ekran organizasyonu hazırladı.

Fenerbahçe, Real Madrid’i eleyip finale kaldıktan sonra özellikle sosyal medyada vatandaşlar belediye ve başkanlarına final maçı için organizasyon çağrısında bulunmuş, ardından meydanlarda özel organizasyon alanları kurulmuştu.

Türkiye genelinde 127 belediyede maç organizasyonu yapılacağı öğrenildi.