Beşiktaş Gaziantepspor tribünlerinin neredeyse tamamını istedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacakları maçta tribünlerin büyük bir kısmını istediklerini söyledi.

Süper Lig’de bitime 2 hafta kala liderliğini sürdüren Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman önümüzdeki hafta oynanılacak olan Gaziantepspor maçı için ekstra bilet talep ettiklerini söyledi. Fikret Orman “Az kaldı son 2 maçımız, Gaziantep’e beraber gidelim inşallah hep beraber. Orada da çok taraftarımız var zaten. Gaziantepspor’dan stadın büyük kısmını almak için talepte bulunduk” diye konuştu.

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Basketbol takımı hakkında konuşan Orman, Beşiktaş Sompo Japan takımının play-offlar da son 4 takıma kalma başarısı göstermesi durumunda maçlarını Sinan Erdem Salonun’da oynayacaklarını söyledi.