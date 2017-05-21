Beşiktaş Gaziantepspor tribünlerinin neredeyse tamamını istedi

Süper Lig’de bitime 2 hafta kala liderliğini sürdüren Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman önümüzdeki hafta oynanılacak olan Gaziantepspor maçı için ekstra bilet talep ettiklerini söyledi. Fikret Orman “Az kaldı son 2 maçımız, Gaziantep’e beraber gidelim inşallah hep beraber. Orada da çok taraftarımız var zaten. Gaziantepspor’dan stadın büyük kısmını almak için talepte bulunduk” diye konuştu.
Basketbol takımı hakkında konuşan Orman, Beşiktaş Sompo Japan takımının play-offlar da son 4 takıma kalma başarısı göstermesi durumunda maçlarını Sinan Erdem Salonun’da oynayacaklarını söyledi.