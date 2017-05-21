CANLI | Fenerbahçe – Olympiakos

Turkish Airlines Euroleague’de temsilcimiz Fenerbahçe, şampiyonluk için Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Başlama saati 21:00 olan mücadelede sarı-lacivertliler basketbolda tarihinin ilk Avrupa Kupası’nı müzesine götürmek için çabalıyor.
Fenerbahçe 31-25 Olympiakos
Önemli gelişmeler:
– Fenerbahçe harika bir başlangıç yaptı mücadeleye. Dixon, Vesely, Bogdanovic ve Kalinic’in basketleriyle şaha kalkan sarı-lacivertliler, Yunanlılara ilk çeyrekte üstünlük kurdu.
– İlk çeyreği 26-18 önde kapattık.
Yarı finalde Real Madrid’i 84-75 deviren Fenerbahçe ile CSKA Moskova’yı 82-78 yenen Olympiakos, finale yükselmişti. Kanarya, kazanması durumunda erkek basketbolunda ‘Kupa 1’i müzesine götüren ilk Türk takımı olacak. Fener, Türkiye’ye basketbolda toplamda 7. kupayı kazandırmanın peşinde. Sarı-lacivertliler, hem erkek hem kadın basketbolunda aynı sezonda Avrupa’nın en büyük kupasında final oynayan ilk kulüp durumunda…