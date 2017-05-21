CANLI | Fenerbahçe – Olympiakos

Eurleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe, şampiyonluk için Yunan temsilcisi Olympiakos karşısında. Maçın canlı skor takibi ve son gelişmeler burada.

Turkish Airlines Euroleague’de temsilcimiz Fenerbahçe, şampiyonluk için Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Başlama saati 21:00 olan mücadelede sarı-lacivertliler basketbolda tarihinin ilk Avrupa Kupası’nı müzesine götürmek için çabalıyor.

Fenerbahçe 31-25 Olympiakos

Önemli gelişmeler:

– Fenerbahçe harika bir başlangıç yaptı mücadeleye. Dixon, Vesely, Bogdanovic ve Kalinic’in basketleriyle şaha kalkan sarı-lacivertliler, Yunanlılara ilk çeyrekte üstünlük kurdu.

– İlk çeyreği 26-18 önde kapattık.

Yarı finalde Real Madrid’i 84-75 deviren Fenerbahçe ile CSKA Moskova’yı 82-78 yenen Olympiakos, finale yükselmişti. Kanarya, kazanması durumunda erkek basketbolunda ‘Kupa 1’i müzesine götüren ilk Türk takımı olacak. Fener, Türkiye’ye basketbolda toplamda 7. kupayı kazandırmanın peşinde. Sarı-lacivertliler, hem erkek hem kadın basketbolunda aynı sezonda Avrupa’nın en büyük kupasında final oynayan ilk kulüp durumunda…

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