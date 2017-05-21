Galatasaray’da bir ayrılık daha! Seneye yok!

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Josue için Porto ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.

Japonya’dan Kobe ile anlaşmaya varan Lukas Podolski ve sözleşmesi bitecek olan Chedjou’dan sonra bir ayrılık daha… Porto’da kiralanan Josue, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek. Galatasaray, kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu için 500 bin Euro bonservis bedeli teklif ederken, Porto 2 milyon Euro’dan aşağı inmedi.

Görüşmeler tıkanırken, Igor Tudor da, Sneijder’i daha fazla zorlayacak bir isim istedi.

Sarı-Kırmızılılar’da kiralık olarak forma giyen Josue, lig ve kupada 31 maça çıktı, 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.