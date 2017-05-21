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GALATASARAY
19 Mayıs 2017 20:01
GALATASARAY
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Galatasaray’da bir ayrılık daha! Seneye yok!

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Josue için Porto ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.
19:1621 Mayıs 2017
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Galatasaray’da bir ayrılık daha! Seneye yok!

Japonya’dan Kobe ile anlaşmaya varan Lukas Podolski ve sözleşmesi bitecek olan Chedjou’dan sonra bir ayrılık daha… Porto’da kiralanan Josue, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek. Galatasaray, kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu için 500 bin Euro bonservis bedeli teklif ederken, Porto 2 milyon Euro’dan aşağı inmedi.

Görüşmeler tıkanırken, Igor Tudor da, Sneijder’i daha fazla zorlayacak bir isim istedi.

Sarı-Kırmızılılar’da kiralık olarak forma giyen Josue, lig ve kupada 31 maça çıktı, 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Skorer

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