Galatasaray’da Emre Çolak pişmanlığı!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'ya imza atan milli futbolcu Emre Çolak, taraftarlar tarafından 2016-2017 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Sezon başında Galatasaray’dan Deportivo La Coruna’ya bedavaya transfer olan milli futbolcu Emre Çolak, Deportivo taraftarları tarafından 2016-2017 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. Deportivo’nun stadında ödülü takdim edilen Emre Çolak, çok mutlu olduğunu söyledi:

“Açıkçası buraya gelirken hiç bu kadar forma şansı bulacağımı beklemiyordum. Oynadığım maçların yarısında bile forma giysem, ilk sezon olmasından dolayı benim için kardır diye düşünüyordum ama her şey beklediğimden daha olumlu gelişti. En çok dil konusunda zorlandım ama şu anda her şeye tamamen alıştım.”

Negredo'da geri sayım Sezonu İngiltere'de küme düşen Middlesbrough'da kiralık olarak geçiren Alvaro Negredo'dan olumlu yanıt alan sarı-kırmızılılar, bonservisini elinde bulunduran ve maddi sıkıntı yaşayan Valencia'yı ikna turuna başladı. İlgili Haberi Oku

Emre Çolak, Deportivo formasıyla bu sezon ligde 32 resmi maçta 3 gol attı, 8 de asist yaptı.