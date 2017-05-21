Hasan Kılıç Samsunspor’a veda etti

Samsunspor’un yıldız oyuncusu Hasan Kılıç, takım arkadaşının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Samsunspor’a veda ettiğini söyledi.

Samsunspor'un Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gökay İravul, kendisine ait resmi sosyal medya hesabından takım arkadaşı Hasan Kılıç adına açıklama yayınlayarak, takımdan ayrıldığını açıkladı. İlk açıklamasında takım arkadaşı Hasan Kılıç'ın kendi sosyal medya hesabı olmadığı için buradan paylaşım yaptığını belirtti.

Hasan Kılıç'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dolu dolu 3 sene geçirdiğim Samsun'dan bu sezon ayrılmak zorundayım. İkinci evim olan ve formasını giymekten onur duyduğum bu şehir beni ben yapmıştır. Onun için her zaman kalbimin en derininde büyük Samsunspor ve muhteşem taraftarımız olacaktır. Buradan ayrılsam da kalbim hep Samsunspor'la olacaktır. Bir gün tekrar buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin. Haklarınızı helal edin.”

Samsunspor'a Hollanda'nın Den Bosh takımından transfer olan Hasan Kılıç, 2015 yılından bu yana 100 maça çıkarak 4 gol attı.