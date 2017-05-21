Haydi Fenerbahçe! Şimdi şampiyonluk zamanı

Euro Lig finalinde Olympiakos ile saat 21.00’de karşılaşacak olan Fenerbahçe, en büyük kupayı ilk kez Türkiye’ye getirmek için mücadele edecek. Obra’nın askerleri, tarih yazmanın eşiğinde...

NBA’den sonra basketbolda dünyanın en büyük kulüp organizasyonu olan, kazanan takımın ‘Avrupa Şampiyonu' unvanını aldığı Euroleague'de final günü bugün. Tarihinde üst üste 3 kez dörtlü final oynayan ve 2 kez finale yükselen Fenerbahçe, Olympiakos ile şampiyonluk için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç, saat 21.00'de başlayacak. Fener kazanırsa tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasını müzesine götürecek.

Yarı finalde Real Madrid'i 84-75 deviren F.Bahçe ile CSKA Moskova'yı 82-78 yenen Olympiakos, finale yükselmişti. Kanarya, kazanması durumunda erkek basketbolunda ‘Kupa 1'i müzesine götüren ilk Türk takımı olacak. Fener, Türkiye'ye basketbolda toplamda 7. kupayı kazandırmanın peşinde. Sarı-lacivertliler, hem erkek hem kadın basketbolunda aynı sezonda Avrupa'nın en büyük kupasında final oynayan ilk kulüp durumunda…