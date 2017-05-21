İstediğimizi aldık

“3 puanlık bir karşılaşmaydı ve galip gelmemiz gerekiyordu. Hem oyun hem de skor üstünlüğü bizdeydi. Gollerimizi de attık. Şimdi kalan iki maçımızı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa galibiyetinin ardından, “3 puanlık maçtı ve kazanılması gerekiyordu” dedi. İstedikleri oyunu sergileyebildiklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu: “Oyun ve skor üstünlüğü bizdeydi. Gollerimizi attık. İlk yarıda bir hata yaptık, onda da golü yedik. Fakat pozisyon olarak çok üstündük. İkinci yarıda farkı arttırdık, bundan dolayı da oyundan düştük. DAHA fazla pas yapmamız, gol atmamız, pozisyon bulmamız lazımdı. Herkes kafasına göre oynayınca sıkıntılar ortaya çıktı. Taraftarın olağanüstü desteği var. İki maçımız kaldı, onları da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Ben tüm futbolculara ‘en iyi oyuncu' ödülünü veriyorum. Quaresma çok koştu, istekliydi. Aboubakar iyiydi, Ozzie güzeldi. Ben kenardan gelenlerin de iyi oynamasını bekliyorum.”