Kerem olayının perde arkası

Alman Milli Takım Hocası Löw, Kerem Demirbay'ı arar: “Alo Kerem Türkiye'yi seçiyormuşsun!” “Evet hocam.” “Aslanım, tanıyor musun Türk Milli Takımı'nı?” “Türküm ben! Takip ediyorum.” “Hmm, hani bir Hakan vardı, zamanında beni de çok üzdü golleriyle nerede o?” “Hocam o hain çıktı, darbeciymiş” “Peki yancısı vardı bir de onun: Arif.” “Sorma hocam, firari o. Teröristmiş.” “Bir de sakallı golcüleri vardı: Ümit.” “Ya hocam yaktılar o çocuğu şike kumpasında. Verimli çağında hücreye attılar boş yere.” “Genç yetenek vardı peki o?” “Hocam o da kabadayı oldu…”

“Hâkimim oğlum hepsine. Beni de 2 kere kovdular zamanında. İyi ki kovmuşlar ya neyse. Bak aslanım tercihini iyi yap. Burayı seçersen 4 senede bir final oynar, 8 senede bir de kupa kaldırırsın. Orda ise 2 senede bir seçim, referandum yaparlar. Ünlü yıldızsın ya seni de siyasileştirirler zorla. Tutar densizin birisi iktidar zinciri filan yapar, seni de eklemek ister. Girsen bir türlü girmesen başka. Hem orada bir 3 büyükler var. 29'undan sonra illa asılırlar şortundan ‘Gel bize' diye. Gidersin hoca kompleksi, başkan takıntısı uğraş dur. Tarikatını, cemaatini saymıyorum bile. Paparazzileri eşinden boşatır. Burada en fazla adın seks partisi skandalına karışır, ‘bekârlığa veda' dersin işine bakarsın. Gel dinle beni kal aslanım burada.” “Off, peki hocam.”

Bunların tamamı kurgu, yani yalan. Gerçek olma ihtimali ise sizin takdiriniz. Kaldı ki Kerem Demirbay gelmese de bizim gururumuz olacaktır. Tıpkı Mesut gibi. Ancak ‘gurbetçi- devşirme' işine harcadığımız enerjinin onda birini ‘Biz nasıl yetiştiririz'e harcasak ve sporu; siyasetten, imamlardan ayıklasak yolu yarılayacağız.