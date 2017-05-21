La Liga’da şampiyon Real Madrid

Real Madrid son haftaya taşınan şampiyonluk yarışını önde tamamlamayı başardı! La Liga'da zafer Real Madrid'in oldu...

İspanya La Liga’da sezon tamamlandı. Şampiyonluk yarışı yapan Real Madrid ile Barcelona aynı saatte sahaya çıkarken, Zidane’nın öğrencileri, Malaga’yı 2-0 yenerek 4 yıl sonra şampiyon oldu.

1 puan alması halinde bile şampiyonluk kupasını kazanacak olan Real Madrid, Ronaldo’nun 2. dakikada attığı golle maça önde başladı. 55. dakikada Benzema şampiyonluğu iyice sağlama alarak mücadelenin skorunu 2-0 olarak belirledi.

Barcelona 2-0 geriye düştüğü maçta Eibar’ı 4-2 yenmesine rağmen iki yıllık serinin ardından La Liga kupasını ezeli rakibine kaptırdı.