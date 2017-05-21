La Liga’da şampiyon Real Madrid

İspanya La Liga’da sezon tamamlandı. Şampiyonluk yarışı yapan Real Madrid ile Barcelona aynı saatte sahaya çıkarken, Zidane’nın öğrencileri, Malaga’yı 2-0 yenerek 4 yıl sonra şampiyon oldu.
1 puan alması halinde bile şampiyonluk kupasını kazanacak olan Real Madrid, Ronaldo’nun 2. dakikada attığı golle maça önde başladı. 55. dakikada Benzema şampiyonluğu iyice sağlama alarak mücadelenin skorunu 2-0 olarak belirledi.
Barcelona 2-0 geriye düştüğü maçta Eibar’ı 4-2 yenmesine rağmen iki yıllık serinin ardından La Liga kupasını ezeli rakibine kaptırdı.