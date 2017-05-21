Militan futbol ruhu

Lemi ÇELİK yazdı...

Bu yılın en iyi takımı Beşiktaş, oynadığı futbolla şampiyonluğu sonuna kadar hak etmiştir. En iyi oyunculara sahip olmakla beraber, ligimizin en iyi teknik direktörüne sahip olduğu için bu başarı geldi. Beşiktaş'ın oynadığı futbolun tanımı bana göre militan futbol ruhudur. Bunu geçmişte Atletico Madrid oynadı ve İspanya'da çok başarılı oldu. Aynı şeyi şimdi Beşiktaş yapıyor.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki dominant yönlerine bakacak olursak:

1- Beşiktaş, topu öne doğru çok hızlı oynayarak sahanın yıldızı Quaresma ile sağ taraftan yaptığı akınlarla Kasımpaşa'nın sol tarafını çökertmiştir.

2- Aboubakar ve Babel forvetteki görevlerini tam manasıyla yerine getirmiş hem takım oyununda hem de yeteneklerini bireysel olarak ortaya koymada başarı sağlamış ve takımlarını sonuca taşımıştır.

3- Oğuzhan ve Tolgay, ikinci yarıdaki Talisca ile beraber orta sahada çok pas yaparak oyunun kontrolünü takımlarının elinde bulundurdular.

4- Çok hücuma katkı sağlamasalar bile defansif olarak Marcelo-Tosic ve Gökhan ikili mücadelelerde ayakta kalıp, topa sahiptiler. Özellikle ters kademelerde başarılı oldular ve ayrıca defansla kaleci arasındaki derin koşuları da doğru pozisyon alarak engellediler.

Dağınık, pas yüzdesi düşük, acemi oyuncular gibi davranan, çok kolay çabuk çalım yiyen Adriano, kariyeriyle çelişiyor. Talisca yenen golde rakibine dirençli davranmadı. Bu olsaydı golü engelleyebilirdi. Bu pozisyon ikili mücadelelerin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Futbolun gizli silahı dönen toplardır. Beşiktaş bu toplara sahip olamadığında zorluk çekiyor.