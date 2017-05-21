Negredo’ya geri sayım

Sezonu İngiltere’de küme düşen Middlesbrough’da kiralık olarak geçiren Alvaro Negredo’dan olumlu yanıt alan sarı-kırmızılılar, bonservisini elinde bulunduran ve maddi sıkıntı yaşayan Valencia’yı ikna turuna başladı

Riva ve Florya arazilerinin satışından gelen para ile yeni sezon öncesinde transferde hareketli günler geçirmeye hazırlanan G.Saray'da gözler Alvaro Negredo'ya çevrildi. Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün, İspanya'da menajeriyle görüştüğü 31 yaşındaki golcü oyuncudan olumlu yanıt alınırken sıra bonservisini elinde bulunduran ve maddi sıkıntı içerisinde bulunan Valencia'ya geldi.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Middlesbrough'nun İngiltere'de küme düşmesi üzerine ayrılmayı kafasına koyan Negredo, Ergün'e seve seve G.Saray forması giyeceğini iletti. İstanbul'a geldikten sonra bunu Başkan Dursun Özbek'e rapor eden Ergün, bir kez daha yurtdışı seferi düzenleyecek ve Valencia ile pazarlığa tutuşacak. Oyuncunun da G.Saray'a sıcak bakması, yönetimin elini güçlendiriyor.

NEGREDO KİMDİR?

Doğum Tarihi: 20 Ağustos 1985Doğum Yeri: Madrid – İspanyaBoyu: 1.86Mevkii: ForvetKulübü: MiddlesbroughSözleşme Bitiş Tarihi: 30.6.2019