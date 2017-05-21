Obradovic’in 7 yıllık hesabı!

Euroleague'de Fenerbahçe ile Olympiakos şampiyonluk için karşı karşıya gelirken sahada başka bir hesaplaşma daha yaşanacak.

Sırp koç Zelijcko Obradovic ile Yunan basketbolcu Vassilis Spanoulis’in 7 yıldır süren küslüğü maça damgasını vuracak.

Yıldız basketbolcu Panathinaikos’ta bu kupayı birlikte kaldırdığı hocasını bırakıp Olympiakos’un yolunu tutmuştu. Euroleague’de bu gece oynanacak final mücadelesi önemli bir özelliği ile öne çıkıyor. Fenerbahçe antrenörü Zeljko Obradovic ile Oliympiakos’un yıldızı Vassilis Spanoulis’in karşı karşıya gelecek olması, ayrıca dikkat çekiyor.

Bir zamanlar birlikte büyük başarılar kazanan ikilinin arasına, 2010 yılındaki ayrılığın ardından kara kedi girdi. Spanoulis ilk Euroleague şampiyonluğunu 2009’da Panathinaikos ile kazanırken, takımın başındaki isim ise Obradovic’ti.