Obradovic Olympiakos’a acımıyor

Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi Final-Four’nda Olympiakos karşısında hiç fire vermedi. Efsane coach, kariyeri boyunca Euroleague’de Yunan ekibiyle 2 kez finalde, 1 kez de yarı finalde eşleşti ve Joventut, Real Madrid ile Panathinaikos’u şampiyonluğa taşıdı.

1992'de Partizan'la antrenörlük serüvenine başlayan ve kariyeri boyunca çalıştırdığı tüm takımları, Avrupa kulvarında şampiyonluk yaşatan efsane coach Zeljko Obradovic şimdi de Fenerbahçe'nin müzesine Euroleague kupasını kazandırmak adına bir kez daha finalde Olympiakos'un karşısına çıkacak. Fanatik’ten Hatice Yücel’in haberine göre 25 yıllık süreçte Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la 2 kez finalde ve 1 kez yarı finalde karşılaşan Obra, Yunan rakibine hiç geçit vermedi. Final oynadığı 1994'te Joventut'la (5957), 1995'te Real Madrid'le (7361) şampiyonluğa ulaşırken, 2009'da da yarı finalde Olympiakos engelini aşıp o sezon da Panathinaikos'a (84-85) 4. Euroleague kupasını kazandırdı.

Real Madrid maçı öncesi Aziz Yıldırım - Obradovic konuşmasının perde arkası Euroleague Final Four yarı finalinde Real Madrid'i yenerek finale yükselen Fenerbahçe'nin tarihi zafer öncesi soyunma odasında yaşananlar gün yüzüne çıktı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Aziz Yıldırım - Obradovic görüşmesini yazdı. İlgili Haberi Oku

Yunanistan'da 13 finalden 10'unu kazandı

1999-2012 tarihleri arasında çalıştırdığı Panathinaikos sayesinde Obra, Olympiakos'u çok yakından tanıma fırsatı yakaladı. Bu dönem içerisinde de sadece Avrupa Ligi'nde değil Yunanistan Ligi ve Yunanistan Kupası'nda da iki takım bir çok kez karşılaşma fırsatı yakaladı. Obradovic'in çalıştırdığı dönem PAO, ezeli rakibi Olympiakos'la 81 kez karşı karşıya geldi… Ligde 67 maçtan 41'ini, kupada 11 maçtan 8'ini ve Euroleague'de de 3 maçtan 2'sini kazanmayı başardı. Obra'lı Panathinaikos ayrıca ligde Olympiakos'a karşılaştığı 8 final serisinden 7'sini (2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), kupada 5 finalden 3'ünü kazanmayı başardı. Kariyeri boyunca 6 farklı takım çalıştıran Obra, her kulvarda Olympiakos'la toplam 92 maçta karşı karşıya geldi ve rakibini 57 kez yenerken 35 kez de yenildi.