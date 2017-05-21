Olympiakos’un efsane kadrosunda iki Fenerbahçeli

Euroleague’de bugün Fenerbahçe, Olympiakos ile şampiyonluk maçına çıkacak. Bugün Fenerbahçe’de oynayan iki oyuncu ise Olympiakos’un Euroleague’de 2012 ve 2013 sezonlarında üst üste 2 yıl şampiyon olduğu kadroda yer alıyordu. Bu isimlerden biri Pero Antic… Fenerbahçe’nin yarı finalde karşılaştığı Real Madrid maçında dakika alamayan Antic, Olympiakos’un efsane kadrosunun bir parçasıydı. O efsane kadronun bir diğer parçası ise Kostas Sloukas… Profesyonel basketbol kariyerine Olympiakos’ta başlayan Yunan oyuncu, tam 5 sezon Yunan ekibinin formasını giymişti. Bu iki isim bu kez Olympiakos’a karşı Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşımak için mücadele verecek.
Bugün Olympiakos’ta oynayan Printezis, Spanoulis, Mantzaris ve Papanikolau da iki sene üst üste Euroleague zaferi yaşayan o efsane kadronun birer parçasıydılar.