Olympiakos’un efsane kadrosunda iki Fenerbahçeli

Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğuna ulaşmak için karşılaşacağı Olympiakos'un efsane kadrosunda yer alan iki isim bu kez sarı-lacivertli formanın başarısı için ter dökecek.

Euroleague’de bugün Fenerbahçe, Olympiakos ile şampiyonluk maçına çıkacak. Bugün Fenerbahçe’de oynayan iki oyuncu ise Olympiakos’un Euroleague’de 2012 ve 2013 sezonlarında üst üste 2 yıl şampiyon olduğu kadroda yer alıyordu. Bu isimlerden biri Pero Antic… Fenerbahçe’nin yarı finalde karşılaştığı Real Madrid maçında dakika alamayan Antic, Olympiakos’un efsane kadrosunun bir parçasıydı. O efsane kadronun bir diğer parçası ise Kostas Sloukas… Profesyonel basketbol kariyerine Olympiakos’ta başlayan Yunan oyuncu, tam 5 sezon Yunan ekibinin formasını giymişti. Bu iki isim bu kez Olympiakos’a karşı Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşımak için mücadele verecek.

Real Madrid maçı öncesi Aziz Yıldırım - Obradovic konuşmasının perde arkası Euroleague Final Four yarı finalinde Real Madrid'i yenerek finale yükselen Fenerbahçe'nin tarihi zafer öncesi soyunma odasında yaşananlar gün yüzüne çıktı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Aziz Yıldırım - Obradovic görüşmesini yazdı. İlgili Haberi Oku

Bugün Olympiakos’ta oynayan Printezis, Spanoulis, Mantzaris ve Papanikolau da iki sene üst üste Euroleague zaferi yaşayan o efsane kadronun birer parçasıydılar.