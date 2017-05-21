Real Madrid maçı öncesi Aziz Yıldırım – Obradovic konuşmasının perde arkası

Euroleague Final Four yarı finalinde Real Madrid'i yenerek finale yükselen Fenerbahçe'nin tarihi zafer öncesi soyunma odasında yaşananlar gün yüzüne çıktı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Aziz Yıldırım - Obradovic görüşmesini yazdı.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Euroleague Final Four’da finalin adı Fenerbahçe – Olympiakos oldu. Yarı final maçında Real Madrid’i farklı geçen Fenerbahçe’nin maç öncesi soyunma odasında yaşananları Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök yazdı. İzlenimlerini anlatan Ertuğrul Özkök, Aziz Yıldırım’ın maçtan önce soyunma odasına girdiğini ve Obradovic ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

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İşte Real Madrid öncesi Fenerbahçe soyunma odasında yaşananlar:

“FENERBAHÇE ikinci defa Final Four finaline çıkıyor. Geçen yıl Berlin'deki son gün üzüntüsünü hiçbirimiz unutmadık.

Ama bu defa durum farklı.

Kendi ülkemizdeyiz.

Maçı yine Başkan Aziz Yıldırım'la seyrediyoruz. Aziz Bey yine sakin, bense yine oturduğum yerde duramıyorum.

Size ilk günkü Real Madrid maçından izlenimlerimizi anlatacağım…

İkinci Final Four'un ilk maçındaki totemimizi yapıyoruz.

Fenerbahçe soyunma odasına giriyoruz.

Takım henüz gelmemiş.

Orada oturup bekliyoruz.

Biraz sonra takım geliyor. Aziz Yıldırım, takımın koçu Obradovic'le odasına giriyor.

Yan yana oturuyorlar. Yıldırım'ın eli, hocanın dizinde.

Yıldırım, “İnşallah şans bize güler” diyor.

Hoca da, “Elimizden geleni yapacağız. Savaşacağız” diyor.

Basketbolda mücadelenin adı, “Savaşmak.”

Kısa bir konuşma oluyor.

Ayağa kalkıp çok sıcak bir şekilde birbirlerine sarılıyorlar.

Obradovic, “Merak etmeyin iyi savaşacağız” diyor.

İyi savaşıyorlar ve kazanıyorlar.

Geçen sene Berlin'de olduğu gibi Aziz Yıldırım, Final Four'da öteki iki takımın yaptığı ilk maçı da başından sonuna kadar dikkatle izliyor.

Devre arasındaki lounge'da ilk değerlendirme yapılıyor.

Yöneticilerin çoğu, finale CSKA'nın kalmasının Fenerbahçe açısından daha iyi olacağı görüşündeydi.

“Çünkü CSKA starlar takımı, ne oynanacağını iyi biliyorsunuz. Olympiakos ise takım oyunu oynuyor. Ayrıca oyunu yavaşlatma ve sert savunmada başarılılar” diyor.

Bazıları ise CSKA'nın her zaman daha tehlikeli bir rakip olduğu görüşünde.

Aziz Yıldırım ise sadece, “İkisi de tehlikeli rakip” demekle yetindi.”