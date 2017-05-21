Roberto Carlos paylaşımı taraftarı ters köşeye yatırdı

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Asyon Villa’nın Çinli sahibi Tony Xia, kendi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla taraftarları şaşkına çevirdi. Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos’a Aston Villa forması verirken çekilen bu fotoğraf, taraftarlar arasında transfer paylaşımı olarak algılandı. 2012 yılında profesyonel futbol kariyerine son veren 44 yaşındaki Roberto Carlos’un takımlarında oynayacağını düşünen Aston Villa taraftarları, oldukça heyecanlandı.
Tabi burada hata sadece Aston Villa taraftarlarında değil… Dünya çapında bir yıldız olan Roberto Carlos’un futbolu bırakmış olduğunu bilmeyen taraftarların, Aston Villa’nın sahibi Tony Xia’nın paylaşımının altına yazdığı “Yeni sezonun ilk transferi” yazısını okuyup inanmaları gayet normal… Ama İngiltere’nin en köklü kulüplerinden biri olan Aston Villa’yı satın alan bir iş adamının böyle bir şaka yapması biraz düşündürücü… Çünkü Tony Xia’nın bu tür şakalardan çok 1987 yılından bu yana ilk kez 2016’da küme düşen takımını yeniden İngiltere Premier Lig’e çıkartması için çalışması gerek gibi…
Ayrıca Tony Xia’nin taraftarın gönlünü almak için sezon başında en azından bir yıldız transferi yapması da şart görünüyor.