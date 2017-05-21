Şampiyonluğa 2 adım

4 dakikada gelen karşılıklı goller iki takımın asıl oyun planlarının sahaya yansımasını bir müddet engelledi. 15 dakikalık bölümde oluşan yüksek temponun ardından Beşiktaş'ın yüksek iştahı ve hafta içi kupa maçı yapan Kasımpaşa'nın yorgunluğu gibi faktörler, üstünlüğün ev sahibi ekibe geçmesine sebep oldu. 2 oyuncu öne çıktı siyah-beyazlıların hücum organizasyonlarında. En iyi maçlarından birini oynayan Quaresma sağ kanatta müthiş işler yaptı. Son haftalarda formu yükselen Oğuzhan da sık sık ceza sahasına topla girerek rakip defansı karıştırdı. Penaltı golünün ardından rahatlayan Beşiktaş 2. yarı sahanın tek hâkimiydi ve rahat bir şekilde galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlı ekip geçen hafta Bursaspor maçının ikinci yarısında olumlu sinyaller vermişti. Dün de üst üste gelen yüksek tempolu maçların yarattığı yorgunluğun tamamen geride kaldığı net şekilde görüldü. Ayrıca bir gerçeği hatırlatmak gerekiyor: Şenol Güneş'in bir çalışma tarzı ve oyun sistemi var. Dar kadro kullanmayı seviyor tecrübeli teknik adam. İstediği düzenin sahaya yansıması için aynı 11'de ısrar etmeye çalışıyor. Bunun yoğun dönemlerde dezavantajı olabiliyor kuşkusuz ama 2 maç kaybettirirse de 10 maç kazandırıyor. 34 maçlık bir lig maratonunda istikrar da ancak böyle sağlanıyor. Dolayısıyla iniş-çıkışların olduğu zamanlarda hem taraftarların hem yorumcuların daha sakin olup izlemesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Futbolcuların bu gayreti ve isteği devam ettikçe Beşiktaşlı taraftarların endişelenmesine gerek yok. Artık sadece 2 tane 90 dakika kaldı. Şampiyonluk çok yakın.