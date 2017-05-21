Sırada Smolov var

YenisezondakadrosundabüyükdeğişimehazırlananF.Bahçe, forvetbölgesi içinPerez’demutlusonayaklaştı.Sarı-lacivertliler gündemine,Krasnodar’ınRusgolcüsüSmolov’udaaldı

Transferde flaş hamleler yapmaya hazırlanan F.Bahçe, alternatifli listesi üzerinden hücum hattını güçlendirmeye çalışıyor. Önceliği forvet hattına veren Kanarya, Arsenal'de forma giyen İspanyol golcü Lucas Perez ile prensipte anlaştı. Sırada Krasnodar'ın santrforu Fedor Smolov var. Yönetim,Rus golcüyü renklerine bağlayabilmek için harekete geçti.Kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yeteneğe Krasnodar 10milyonEuro talep ediyor. Miktar makul seviyeye çekilirse bonservisi alınacak, aksi takdirde kiralama yoluna gidilecek. Smolov, attığı golle Fener'i Avrupa Ligi'nin dışında bırakmıştı. Kanarya'nın gözünü diktiği bir başka isim ise Bafetimbi Gomis. Sezonu Marsilya'da kiralık geçiren, 30maçta 19 gol atan oyuncu konusunda kulübü Swansea ile masaya oturuldu. Riad Bajic için de Konyaspor'a para artı Aatif takası önerilecek.