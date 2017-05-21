Türkiye’ye 7. Kez basketbolda kupa geldi

Fenerbahçe’nin THY Euroleague şampiyonluğu ile birlikte Türkiye basketbol tarihine 7. kez kupa gelmiş oldu.

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen THY Euroleague Final-Four'un finalinde Yunan ekibi Olympiakos'u mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye basketbol tarihine bir kupa daha ekledi. İlk olarak Efes Pilsen'in 1996 yılında Koraç Kupası başlayan Türkiye'nin şampiyonluk serüvenine Kadınlar Eurocup, Erkekler Eurochallege, Erkekler Eurocup, Kadın Euroleague ve son olarak Erkekler Euroleague ile sürdü.

Türkiye'ye basketbol en çok kupayı Galatasaray Kulübü getirdi. 2009 yılında Kadınlar Eurocup'ı kazanan sarı-kırmızılılar, Kadınlar Euroelague ve Erkekler Eurocup'ı da müzesine götürdü.

Türk takımlarının Avrupa'daki şampiyonlukları şöyle:

1995-1996 – Anadolu Efes – Koraç Kupası

2008-2009 – Galatasaray Kadın Basketbol Takımı – Eurocup

2011-2012 – Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımı – FIBA Eurochallege

2014-2015 – Galatasaray Kadın Basketbol Takımı – Euroleague

2015-2016 – Galatasaray Odeabank – Eurocup

2016-2017 – Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı – Eurocup