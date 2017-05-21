Ve onay çıktı! Beşiktaş o kulübü satın alıyor

Beşiktaş Kulübü, Kocaeli Birlikspor'un tamamını alacak. Beşiktaş Genel Kurul'u Başkan Fikret Orman'ın sunduğu teklifi kabul etti.

Beşiktaş Kulübü 2016 Olağan ve Mali Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile Kocaeli Birlikspor’un hisselerinin tamamının 10 milyon TL’ye alınması kararı çıktı. Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile Kocaeli Birlikspor’un alınması kabul edildi.

Beşiktaş Gaziantepspor tribünlerinin neredeyse tamamını istedi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacakları maçta tribünlerin büyük bir kısmını istediklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kocaeli Birlikspor’un alınması ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bizim bir takıma ihtiyacımız var, oyuncu yetiştirmek için bunu ilk önce Dikilitaş ile yapmaya çalıştık ama kontrol bizde olmadığı için başarılı olamadık. Sonra yurt dışında alalım dedik, orada da ilgilenemeyiz diye istemedik. Bu sebeple Türkiye’den bir takım almak istedik o takım da Kocaeli Birlikspor. Kulübün fiyatı 10 milyon TL.”