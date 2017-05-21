Vitor Pereira’nın çöküşü! Düşüyor…

Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga II takımlarından 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira, ligi 16. sırada bitirdi. Takım 3. Lig'e düşmemek için play-out oynayacak.

Fenerbahçe’nin ardından Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden 1860 Münih’i çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam Vitor Pereira’ya büyük şok… Pereira, ‘Bundesliga’ya çıkma’ vaadiyle göreve geldiği 1860 Münih’le adeta çakıldı.

48 yaşındaki çalıştırıcının takımı 1860 Münih, Almanya 2. Bundesliga’nın son haftasında Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Münih ekibi, Karşılaşmanın son 5 dakikasına kadar 1-0 önde götürdüğü maçı ev sahibinin iki golüyle 2-1 kaybetti ve ligi 16. sırada bitirdi.

1860 Münih, 3. Lig’e düşmemek için Regensburg ile play-out oynayacak.