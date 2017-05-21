Yiğidolar rugbyyi sevdi

Türkiye’de fazla bilinmeyen ancak Türk insanının yapısına çok uygun olan rugby sporuna ilgi her geçen gün artıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan Kangal Rugby Clup takımı lig müsabakaları için Azeri Teknik Direktör Emil Aliyev nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de 2004 yılında federasyonunun kurulmuş olmasına rağmen 2015 yılından sonra tanınmaya başlandı ve kulüp sayısı yaygınlaştı. Sivas'ta ise yaklaşık 4 yıldır rugby takımı bulunuyor. Şu an 2. Lig'de mücadele eden Kangal Rugby Clup Takımı, Hacettepe Üniversitesi Tigers takımını mağlup edip 1. Lig’e yükselmeyi hedefliyor. Rugby, dünyada çok yaygın olsa da Türkiye'de yeni yeni tanınıyor. Rugbynin maçları kadar antrenmanları da sert geçiyor.

Türklere uygun bir spor

Azerbaycan'da Rugby Genç Milli Takımı Antrenörü de olan Aliyev üç yıldır Sivas'ta gençlere rugby eğitimi verdiğini belirtip, Türkiye'de 2004 yılında kurulan Rugby Federasyonu'na bağlı olarak gençleri eğittiğini söyledi. Aliyev mayıs ayı sonunda yapacakları müsabaka ile 1. Lig’e çıkmayı hedeflediklerini belirtip, “Rugby, Amerikan Futbolu ile karıştırılıyor. Ama Rugby, Amerikan Futbolu’na göre daha korumasız ve topları aynı. Bunun dışında benzerlikleri yok. Rugby sporu Türk milletine çok yakın bir spor. Güreş bizim ata sporumuzdur. Türk milleti güçlü ve cesaretlidir. Rugby içinde güreşi ve futbolu barındırıyor. Bu nedenle bu spor Türkiye'de geliştirilebilir. Türkiye'de bu potansiyel var. Bu spora önem verilirse Türkiye, Avrupa'da kendine yer bulabilir. İlk on içerisine girebilir. Genç sporcular da rugbyyi severek yaptıklarını belirttiler.

İçinde hem futbol hem güreş var

Rugby, 15'er kişilik iki takımla bir devresi 40 dakika olmak üzere iki devre olarak oynanır. İleriye pas verilmez. Topu elle rakip kale çizgisinin arkasına ulaştırmayı amaçlayan sert bir spordur. Rugby sert bir spor olmasına rağmen en önemli kurallarından bir tanesi centilmenlik ve saygıdır. İçerisinde futbol ve ata sporumuz olan güneş ile bir çok benzer yanı bulunmaktadır.