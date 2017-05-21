Yılmaz Vural: Taraftarıma güveniyorum

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, zorlu mücadele sonrasında açıklamalar yaptı.

Maç ve Play-off hakkında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Şimdi öyle bir maç oynuyoruz ki Denizlispor adına da zor. 39 puanla ligde kalmayı garantilemiş ve alacağı 1 puanla Play-off kesinleşecek. Bir takım var karşısında. Dolayısıyla ben kendimi Denizlispor yerine koyuyorum böyle çok maçlar oynadık, oynamak kolay olmuyor. Çünkü karşınızda hedefli bir takım ve hedefsiz bir takımla oynuyorsunuz. Kutluyorum kendilerini. Hakikaten sporculuk nedir takım nedir bize gösterdiler. Maçı sonuna kadar bırakmadılar hatta 89. dakikada Ziya'nın girdiği bir pozisyon var sol çaprazdan vurdu. Kalecimiz Günay çıkarmasa, Play-off hevesimiz kursağımızda kalabilirdi. Davranışlarından dolayı kendilerini kutluyorum. İsteğimiz tabii ki çıkan trend, performansımızı yukarıya taşıyıp, artık takımı çok iyi tanıyoruz. Kimler nerede oynar ne yapar onu çok iyi biliyoruz. Ve bundan sonrasıyla ilgili de ben takımıma güveniyorum. En önemlisi taraftarıma güveniyorum. Yöneticimize, oyuncularımıza güveniyorum ve inşallah ipi göğüsleyen Play-off’un sonunda finalde oynayan takım olup kazanan takım biz oluruz diyorum” dedi.

Play-off’ta oynayacakları maç için İzmir'in diğer takım taraftarlarının kendi yanlarında olması için çağrıda bulunan Vural, “Altay hiç kimseyi çağırmadı ama Göztepeliler de, Karşıyakalılar da, Bucasporlular da hepimiz oradaydık. Bu istekle olur, gönülle olur. Ben onların gönlünün güzel olduğunu biliyorum. Bizim çağrımıza gerek kalmadan hepsinin bize destek vereceğini en azından ruhlarıyla istekleriyle vereceğini biliyorum. O yüzden çağrı değil ama bunu bekliyoruz tabii. Çünkü İzmir bu konuda maalesef Süper Lig'de olamamanın sıkıntısını hep birlikte yaşıyor” diye konuştu.

Son olarak ligden düşen ve kalan takımlar hakkında konuşan Vural, “Bucaspor ligde kaldı. Dolayısıyla ligde olan duruma bir daha göz atacak olursak. Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Mersin İdmanyurdu düştü. Kötü bir olay, yaşadık zamanı geldi bizde. Gerçekten Allah sabır versin. İnşallah geri dönüşleri mümkün olur. Ligi bizim gibi Eskişehir de düşünüyor, Bolu da, Giresun da düşünüyor. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin” diye konuştu.