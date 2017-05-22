Advocaat kendini eleştirdi

Fenerbahçe Teknik Direkdörü Advocaat, basketbol takımını överken fark etmeden kendini eleştirdi.

Türkiye’de çalışmaya başladığından bu yama Kendi kulübü başta olmak üzere birçok kesim hakkındaki dobra eleştirileriyle dikkat çeken Advocaat’ın son eleştirilerinden kendisi de nasibini aldı.

Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, “F.Bahçe’nin basketboldaki başarıyı futbolda da yakalaması için üst düzey hoca, üst düzey futbolcu, üst düzey teknik ekip gerekiyor” diye konuştu.

Futbolda sezonu kupasız kapatan sarı-lacivertlilerde başarının temelini teknik ekibe bağlayan Advocaat, kendini de eleştirmiş oldu.