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FENERBAHÇE
27 Mayıs 2017 19:00
FENERBAHÇE
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Advocaat Trabzonspor maçından sonra bırakıyor mu? Açıkladı…

Fenerbahçe'den sezon sonu ayrılacak olan Advocaat, Aziz Yıldırım'ın aksi bir karar vermemesi durumunda Adanaspor maçına dek takımın başında olduğunu söyledi.
22:2622 Mayıs 2017
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Fenerbahçe, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu... paylaşan: AMKSpor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gençlerbirliği maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Sezonun son maçına kadar devam edeceğini dile getiren Hollandalı, başkan Aziz Yıldırım’ın farklı bir karar vermesi durumunda bu planın değişeceğini söyledi.

Maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Bir sorun yoktu karşılaşmada bizim adımıza. Karşılaşma denk gidiyordu. Çok fazla pozisyon üretemedik belki mama rakip de çok fazla pozisyon üretemedi. İkinci yarıda çabaladık, goller atmak istiyorduk. 1-0’dan döndük 2 galibiyet aldık. Böyle bir takıma karşı iyi bir skor aldık bana göre.” diye konuştu.

Trabzonspor maçının son maçı olacağı ile ilgili spekülasyonları yanıtlayan Advocaat, “Normal şartlarda ben sonuna kadar buradayım. Başkanımız başka türlü bir karar verirse durum farklı.” ifadelerini kullandı.

Etiketler
adanaspor Fenerbahçe süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 23:39 | 22.05.2017
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