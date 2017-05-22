Akhisar Belediyespor – Alanyaspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Akhisar Belediyespor, evnide Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Başlama saati 20:00 olan mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Onun yardımcılar Baki Tuncay Akkın ve Serkan Gençerler.
Ligde orta sıraları garantileyen iki takım formalite maçı oynuyorlar.
Kadrolar:
Akhisar Belediyespor: Lukac, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Aykut, Soner, Olcan, Özer, Vaz Te, Cikalleshi
Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Gassama, Omeruo, Tzavellas, N’Sakala, Efecan, Emre Akbaba, Taha, Fernandes, Guerrier, Vagner Love