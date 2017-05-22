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AKHİSAR BLD.SPOR
22 Mayıs 2017 20:00
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
AYTEMİZ ALANYASPOR
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Akhisar Belediyespor – Alanyaspor maçı canlı anlatım

Süper Lig'de 32. hafta maçınd Akhisar Belediyespor evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son gelişmeler burada...
19:0922 Mayıs 2017
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Akhisar Belediyespor – Alanyaspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Akhisar Belediyespor, evnide Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Başlama saati 20:00 olan mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Onun yardımcılar Baki Tuncay Akkın ve Serkan Gençerler.

Ligde orta sıraları garantileyen iki takım formalite maçı oynuyorlar.

Kadrolar:

Akhisar Belediyespor: Lukac, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Aykut, Soner, Olcan, Özer, Vaz Te, Cikalleshi

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Gassama, Omeruo, Tzavellas, N’Sakala, Efecan, Emre Akbaba, Taha, Fernandes, Guerrier, Vagner Love

Etiketler
akhisar belediyespor alanyaspor canlı anlatım canlı skor
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