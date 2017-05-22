Akhisar Belediyespor – Alanyaspor maçı canlı anlatım

Süper Lig'de 32. hafta maçınd Akhisar Belediyespor evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son gelişmeler burada...

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