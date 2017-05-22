Alper Potuk: Önemli olan kazanmaktı

Sarı kart görüp cezalı duruma düşen Alper Potuk, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Gençlerbirliği’ni 2-1 yenen Fenerbahçe’de Alper Potuk, mücadele sonunda konuştu.

Sözlerine Euroleague şampiyonu olan basketbol takımını kutlayarak başlayan Alper’in yorumu açıklaması şöyle;

“Son 3 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Avrupa’ya gitmek için kazanmak zorundayız. 2 maçımız kaldı artık ve aynı performansı gösterip kalan maçları da kazanıp 3. olmak istiyoruz. Takımın çoğu 120 dakikada kupa maçı oynadı. Bu maçın başına o karşılaşmanın etkisi oldu. Önemli olan kazanmaktı ve kazandığımız için mutluyuz.”