Aziz Yıldırım’ın kapıştığı CEO’nun eşi Katarina Konks’tan mesaj var

Geçen sezon Euroleague finalinde oynanan Fenerbahçe - CSKA Moskova maçında Aziz Yıldırım'ın kapıştığı Rus CEO Dmitry Konov'un maçta tüm ilgiyi üstüne çeken eşi Katarina Konks, Instagram'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutladı.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe’nin CSKA Moskova ile oynadığı mücadelede Moskova ekibinin sponsorlarından biri olan petrol zengini Dmitry Konov’la Aziz Yıldırım arasında tartışma çıkmış, ikili adeta birbirine girmişti. Basında büyük yankı bulan olay sırasında dikkatleri bir başka isim daha çekmişti: Konov’un eşi Katarina Konks…

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O gün güzelliği ile ilgi odağı olan ve hafızlara kazınan Konks, Fenerbahçe’nin Olympiacos’u devirerek THY Euroleague’de şampiyonluğa ulaşmasının ardından kişisel Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

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İstanbul’da bulunan Konks, yaptığı paylaşımda Fenerbahçe logosuyla birlikte “Tebrikler! Congratulations” ifadelerine yer verdi.