BACCA atağı

G.Saray’da forvet transferi için düşünülen 1 numaralı isimortaya çıktı:

REAL Madrid, Inter ve Milan gibi takımlarda forma giyen ve 2014 yılında aktif futbolculuk kariyerine son veren Clarence Seedorf, daha önce G.Saray'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi: “Geçmişte benimle ilgilenen takımlar oldu. Bunlar arasında G.Saray ve daha farklı kulüpler de oldu. Ama net bir sonuca varılamadı.”

BACCA kimdir?

adı: Carlos BaccaD.tarihi: 8 Eylül 1986D.Yeri: KolombiyaBoy: 1.81Mevkii: ForvetKulübü:Milansözleşme bitiş tarihi: 2020

Bu sezon Milan forması altında 32 maçta oynayan Carlos Bacca, 14 gole imzasını attı.