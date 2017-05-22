Bu takıma başkan dayanmıyor

Ekonomik sancılarla boğuşan ve daha önce defalarca olağanüstü kongreye gidip yönetim değiştiren Tekirdağspor’a başkan dayanmıyor.

TFF 3. Lig’de mücadele edip, kümeye düşmekten son adan kurtulan Tekirdağspor'a ekonomik nedenlerden dolayı başkan dayanmıyor. Daha önce de defalarca olağanüstü kongreye gidip yönetim değiştiren Tekirdağspor'un başına en son Volkan Nallar geçmişti. Nallar, bugün bir restaurant da düzenlenen basın açıklamasında, yönetim olarak görevi bıraktıklarını ve kongre kararı aldıklarını belirtti.

“Takıma daha çok zarar vereceğimize inanıyoruz”

Tekirdağspor'un durumunun belli olduğunu ve son anda ligde kaldıklarını ifade eden Nallar, “Çok zor zamanlar geçirdik. Bugün burada toplantı yapıp basın açıklaması yapmamın sebebi, Tekirdağspor'un böyle hiçbir yere varamayacağını, her devre başında yada sezon sonunda bir takım sıkıntıların devam ettiği, bu sıkıntıların olmaması için neler yapılabileceği, biz bu işi böyle yapamayacağımıza inanmadığımız için bir basın açıklaması yapmaya karar verdik. Çünkü takıma daha çok zarar vereceğimize inanıyoruz. Yap transferleri, ver herkese senedi, çeki fakat ondan sonra sözleri tutma. Böyle bir durum bana göre değil. O yüzden buradan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Artık takımımıza sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir sponsorumuz yok gelir, kaynaklarımız yok. Sadece bir otoparkımız birde TREPAŞ var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albarak'ın bu takıma sahip çıkmasını istiyorum. En azından sponsorlar bulmasını istiyoruz” dedi.

“Tekirdağspor'a birileri gelip sahip çıksın”

İstifa kararını açıklayan Başkan Nallar, “Biz bırakıyoruz, bizim burada toplanmamızın sebebi de budur. Biraz önce aramızda bir kongre kararı aldık. Bir hafta yada 15 günlük bir süre içinde kongre olacak. Buradan desteklerinizi bekliyorum. Tekirdağspor'a birileri gelip sahip çıksın. Kenara çekilmek yok biz üstümüze düşen ne varsa yapacağız” diyerek açıklamasını noktaladı.