Euroleague şampiyonluğu Van Persie’den daha ucuz

Euroleague finalinde Olympiakos'u yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın toplam maliyeti bir Robin van Persie etmiyor.

Türkiye’de futbola yatırılan paralar hep tartışma konusu yapılmıştır. Futbola ayrılacak para yerine basketbol ve voleybola yapılacak yatırımların daha etkin bir dönüşü olacağı sık sık dile getirilmiştir. Döneminin sonuna gelinen yıldızlar ile yapılan uzun süreli ve yüksek maliyetli anlaşmalar, futbol takımlarının borç batağında yüzmesinin temel nedeni olarak gösterilmiştir. Bu tezin doğruluğunu ispatlayacak son örnek Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğu ve Robin van Persie transferinde karşımıza çıkmıştır.

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Arsenal ve Manchester United’da harikalar yarattıktan sonra kariyerinde düşüşe geçen Robin van Persie’nin Fenerbahçe’ye transferi dünyada büyük yankı uyandırdı. Manchester United’ın göndermek için uğraştığı Van Persie’nin Fenerbahçe ile anlaşması, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Bir türlü bekleneni veremeyen Hollandalı yıldız, sürekli tartışıldı. Buna rağmen üç sene üst üste Euroleague’de Final Four oynayan, geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçıran, bu sene ise Euroleague’i müzesine götüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın maliyeti Van Persie ile kıyaslandığında, karşımıza çarpıcı bir gerçek çıktı.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın maliyeti 26 milyon euro… Robin van Persie ise Fenerbahçe ile 3 yıllığına net 14.7 milyon euro’ya anlaştı. 5 milyon euro da imza parası alan golcü futbolcu, maç başı ücretleri ile birlikte Fenerbahçe’den toplam 21 milyon euro kazandı. Manchester United’a ödenen 6.5 milyon euro bonservis bedeli de eklendiğinde Van Persie’nin Fenerbahçe’ye maliyeti 27.5 milyon euro’yu buldu. Yani Euroleague şampiyonu takım ile Van Persie’nin maliyeti arasında 1.5 milyon euro fark var.