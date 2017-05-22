Fenerbahçe EuroLeague maçı reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları belli oldu. Dün gece Euroleague'de Fenerbahçe'nin Olympiakos'la karşılaştığı ve kupayı kazanarak Avrupa'nın en büyük olduğu maç sıralamada üçüncü oldu. Birinci ve ikinci sırada hangi programlar yer aldı?

Reyting sonuçları açıklandı ve sürpriz sonuç ortaya çıktı. Dün tüm sporseverleri ekran başına toplayan Fenerbahçe-Olympiakos Euroleague final maçı total sıralamada üçüncü olabildi. Savaşçı dizisinin birinci olduğu gecede, zirveyi sürekli zorlayan Survivor ise üçüncü oldu. Türk futbol takımlarının şifresiz kanallarda yayınlanan Avrupa maçlarının genelde zirvede olduğu gözlenmekteydi ancak basketbolda bu önemli final maçının üçüncü sırada kalması Türkiye’nin basketbola olan ilgisini sorgulattı.

Reyting sıralamasının devamında, dördüncü sırada İftarlık Gazoz adlı yerli film, beşinci sırada Savaşçı dizisi özeti yer aldı. Reyting listesine giren diğer programlar ise şu şekilde oldu…

21 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI 1 SAVASCI FOX TV 2 SURVIVOR TV8 3 FENERBAHCE-OLYMPIACOS TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE KARSILASMASI TRT 1 4 IFTARLIK GAZOZ (T.S) STAR TV 5 SAVASCI (OZET) FOX TV 6 SHOW ANA HABER SHOW TV 7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 8 SURVIVOR OZET TV8 9 SENI KIMLER ALDI ATV 10 BODRUM MASALI KANAL D 11 IFTARLIK GAZOZ (T.S) (TKR) STAR TV 12 HABER ONU SHOW TV 13 MADALYON (Y.S) SHOW TV 14 KANAL D HABER KANAL D 15 ASK VE MAVI (TKR) ATV 16 SICAK GELISME KANAL D 17 TATLI BELA KANAL 7 18 OFLU HOCA’NIN SIFRESI (T.S) KANAL D 19 SPOR GUNDEMI KANAL D 20 NO:309 (TKR) FOX TV

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