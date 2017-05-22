Fenerbahçe EuroLeague maçı reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları açıklandı ve sürpriz sonuç ortaya çıktı. Dün tüm sporseverleri ekran başına toplayan Fenerbahçe-Olympiakos Euroleague final maçı total sıralamada üçüncü olabildi. Savaşçı dizisinin birinci olduğu gecede, zirveyi sürekli zorlayan Survivor ise üçüncü oldu. Türk futbol takımlarının şifresiz kanallarda yayınlanan Avrupa maçlarının genelde zirvede olduğu gözlenmekteydi ancak basketbolda bu önemli final maçının üçüncü sırada kalması Türkiye’nin basketbola olan ilgisini sorgulattı.
Reyting sıralamasının devamında, dördüncü sırada İftarlık Gazoz adlı yerli film, beşinci sırada Savaşçı dizisi özeti yer aldı. Reyting listesine giren diğer programlar ise şu şekilde oldu…
21 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|1
|SAVASCI
|FOX TV
|2
|SURVIVOR
|TV8
|3
|FENERBAHCE-OLYMPIACOS TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE KARSILASMASI
|TRT 1
|4
|IFTARLIK GAZOZ (T.S)
|STAR TV
|5
|SAVASCI (OZET)
|FOX TV
|6
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|7
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX TV
|8
|SURVIVOR OZET
|TV8
|9
|SENI KIMLER ALDI
|ATV
|10
|BODRUM MASALI
|KANAL D
|11
|IFTARLIK GAZOZ (T.S) (TKR)
|STAR TV
|12
|HABER ONU
|SHOW TV
|13
|MADALYON (Y.S)
|SHOW TV
|14
|KANAL D HABER
|KANAL D
|15
|ASK VE MAVI (TKR)
|ATV
|16
|SICAK GELISME
|KANAL D
|17
|TATLI BELA
|KANAL 7
|18
|OFLU HOCA’NIN SIFRESI (T.S)
|KANAL D
|19
|SPOR GUNDEMI
|KANAL D
|20
|NO:309 (TKR)
|FOX TV