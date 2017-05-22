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Fenerbahçe EuroLeague maçı reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları belli oldu. Dün gece Euroleague'de Fenerbahçe'nin Olympiakos'la karşılaştığı ve kupayı kazanarak Avrupa'nın en büyük olduğu maç sıralamada üçüncü oldu. Birinci ve ikinci sırada hangi programlar yer aldı?
12:2622 Mayıs 2017
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Fenerbahçe EuroLeague maçı reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları açıklandı ve sürpriz sonuç ortaya çıktı. Dün tüm sporseverleri ekran başına toplayan Fenerbahçe-Olympiakos Euroleague final maçı total sıralamada üçüncü olabildi. Savaşçı dizisinin birinci olduğu gecede, zirveyi sürekli zorlayan Survivor ise üçüncü oldu. Türk futbol takımlarının şifresiz kanallarda yayınlanan Avrupa maçlarının genelde zirvede olduğu gözlenmekteydi ancak basketbolda bu önemli final maçının üçüncü sırada kalması Türkiye’nin basketbola olan ilgisini sorgulattı.

Reyting sıralamasının devamında, dördüncü sırada İftarlık Gazoz adlı yerli film, beşinci sırada Savaşçı dizisi özeti yer aldı. Reyting listesine giren diğer programlar ise şu şekilde oldu…

21 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

 

SIRABAŞLIKKANAL ADI
1SAVASCIFOX TV
2SURVIVORTV8
3FENERBAHCE-OLYMPIACOS TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE KARSILASMASITRT 1
4IFTARLIK GAZOZ (T.S)STAR TV
5SAVASCI (OZET)FOX TV
6SHOW ANA HABERSHOW TV
7GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV
8SURVIVOR OZETTV8
9SENI KIMLER ALDIATV
10BODRUM MASALIKANAL D
11IFTARLIK GAZOZ (T.S) (TKR)STAR TV
12HABER ONUSHOW TV
13MADALYON (Y.S)SHOW TV
14KANAL D HABERKANAL D
15ASK VE MAVI (TKR)ATV
16SICAK GELISMEKANAL D
17TATLI BELAKANAL 7
18OFLU HOCA’NIN SIFRESI (T.S)KANAL D
19SPOR GUNDEMIKANAL D
20NO:309 (TKR)FOX TV

11 Mayıs 2017 Survivor'da İlhan Mansız ile Serhat Akın birbirine girdi Survivor'da otomobil ödülü yarışmacıları birbirine düşürdü. Kıyasıya rekabet sırasında eski futbolcular İlhan Mansız ve Serhat Akın kavgaya tutuştu. İkili güçlükle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe Fenerbahçe-Olympiakos fox tv savaşçı Survivor TRT 1 TV 8
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