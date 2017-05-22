Fenerbahçe şampiyonluk pastası kesti

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Euroleague Final Four'da Yunanistan'ın Olympiacos ekibini 80-64 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, şampiyonluk pastasını Başkan Aziz Yıldırım, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve yöneticilerle birlikte kesti.

Türk basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırarak Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım, pasta kesimi öncesi şampiyonluk yolunda emek sarf eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile Asbaşkanlardan Ozan Balaban; teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.

MURAT ÜLKER: İNŞALLAH FENERBAHÇE BUNDAN SONRA HEP ZİRVE İÇİN YARIŞACAK

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Hepimiz Fenerbahçeliyiz. İnşallah Fenerbahçe basketbol takımı bundan sonra hep zirve için yarışacak” dedi ve alkışlar eşliğinde şampiyonluk pastasını kesti.

MAHMUTOĞLU: EN BAŞTAN BERİ ŞAMPİYONLUĞA İNANDIK

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu DHA’ya yaptığı açıklamada “En baştan beri şampiyonluğa inandık. Geçen sezon son anda kaçırmıştık. Bu sezon boyunca kupa için çalıştık. Takım olarak çok mutluyuz. Çok özel hisler içindeyim. Çocukluğumdan beri bunu hayal ettim” dedi.

Mahmutoğlu, Fenerbahçe’den ayrılma ihtimali bulunan takım arkadaşları Bogdan ve Ekpe Udoh’un geleceğine dair bilgisi olup olmadığı sorulunca ise “Bu konuda bir şey söyleyemem” dedi.