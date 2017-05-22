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FENERBAHÇE
22 Mayıs 2017 20:01
GENÇLERBİRLİĞİ
1 - 2
FENERBAHÇE
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Fenerbahçe’ye evlat kurşunu

Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü son 3 golü eski futbolcuları kaydetti. Emre Belözoğlu, Samuel Holmen'den sonra Selçuk Şahin de sarı-lacivertlilerin filelerini bulan isimler arasında girdi.
21:2322 Mayıs 2017
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Fenerbahçe’ye evlat kurşunu

Fenerbahçe’nin yediği son 3 gol eski oyuncularının ayağından geldi. Uzun bir dönem Fenerbahçe forması giyen Selçuk Şahin’in sarı-lacivertlilere attığı frikik golü dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile oynanan yarı final maçında Emre Belözoğlu ve Samuel Holmen’den gol yiyen sarı-lacivertlilere bir evlat kurşunu da Gençlerbirliği’nde geldi. İlk yarının son saniyelerinde Selçuk Şahin, sert bir vuruşla eski takım arkadaşı Volkan Demirel’i çaresiz bıraktı.

Eski takımına karşı 8 maça çıkan Selçuk Şahin, Fenerbahçe’ye karşı ilk kez gol attı. Öte yandan tecrübeli futbolcu Süper Lig kariyerindeki ilk serbest vuruş golünü kaydetti.

Selçuk Şahin’in golü sosyal medyada da ses getirdi:

Etiketler
emre belözoğlu Fenerbahçe Gençlerbirliği Samuel Holmen. selçuk şahin
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