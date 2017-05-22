Fenerbahçe’ye evlat kurşunu

Fenerbahçe’nin yediği son 3 gol eski oyuncularının ayağından geldi. Uzun bir dönem Fenerbahçe forması giyen Selçuk Şahin’in sarı-lacivertlilere attığı frikik golü dikkat çekti.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile oynanan yarı final maçında Emre Belözoğlu ve Samuel Holmen’den gol yiyen sarı-lacivertlilere bir evlat kurşunu da Gençlerbirliği’nde geldi. İlk yarının son saniyelerinde Selçuk Şahin, sert bir vuruşla eski takım arkadaşı Volkan Demirel’i çaresiz bıraktı.
Eski takımına karşı 8 maça çıkan Selçuk Şahin, Fenerbahçe’ye karşı ilk kez gol attı. Öte yandan tecrübeli futbolcu Süper Lig kariyerindeki ilk serbest vuruş golünü kaydetti.
Selçuk Şahin’in golü sosyal medyada da ses getirdi:
Selçuk Şahin Fenerbahçe’ye frikikten gol attı!Söylenecek başka bir şeye gerek yok herhalde!
— Usta Muhabir (@Ustamuhabir) 22 Mayıs 2017
Böylelikle Selçuk Şahin hayatının en güzel golünü Galatasaray’a degil Fenerbahçe’ye atmış oldu..
— +uN@ (@footballchu) 22 Mayıs 2017
Selçuk Şahin de bize gol attığına göre futbol takımının kepenkleri kapatabiliriz
— Fenerbahce Viking (@Taraflitaraftar) 22 Mayıs 2017