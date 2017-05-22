Fenerbahçe’ye evlat kurşunu

Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü son 3 golü eski futbolcuları kaydetti. Emre Belözoğlu, Samuel Holmen'den sonra Selçuk Şahin de sarı-lacivertlilerin filelerini bulan isimler arasında girdi.

Fenerbahçe’nin yediği son 3 gol eski oyuncularının ayağından geldi. Uzun bir dönem Fenerbahçe forması giyen Selçuk Şahin’in sarı-lacivertlilere attığı frikik golü dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile oynanan yarı final maçında Emre Belözoğlu ve Samuel Holmen’den gol yiyen sarı-lacivertlilere bir evlat kurşunu da Gençlerbirliği’nde geldi. İlk yarının son saniyelerinde Selçuk Şahin, sert bir vuruşla eski takım arkadaşı Volkan Demirel’i çaresiz bıraktı.

Eski takımına karşı 8 maça çıkan Selçuk Şahin, Fenerbahçe’ye karşı ilk kez gol attı. Öte yandan tecrübeli futbolcu Süper Lig kariyerindeki ilk serbest vuruş golünü kaydetti.

Selçuk Şahin’in golü sosyal medyada da ses getirdi:

Selçuk Şahin Fenerbahçe’ye frikikten gol attı!Söylenecek başka bir şeye gerek yok herhalde! — Usta Muhabir (@Ustamuhabir) 22 Mayıs 2017

Böylelikle Selçuk Şahin hayatının en güzel golünü Galatasaray’a degil Fenerbahçe’ye atmış oldu.. — +uN@ (@footballchu) 22 Mayıs 2017