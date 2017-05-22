FETÖCÜ Kanter ABD’den vatandaşlık istedi

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te Türkiye pasaportunun iptal edilmesi dolayısıyla zor anlar yaşayan Enes Kanter, vatandaşlık için ABD'ye el açtı.

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’e hayranlığını gizlemeyen NBA oyuncusu Enes Kanter, ABD vatandaşı olmak istediğini açıkladı. İngiliz The Guardian Gazetesi’nde yer alan habere göre, Türk pasaportu iptal edilen Kanter, ABD’den medet umuyor.

Geçtiğimiz günlerde Romanya’da Türk pasaportunun iptal edilmesinden dolayı polis tarafından tutulan Kanter, salındıktan sonra Londra’ya giden uçağa bindirilmişti.

Basın toplantısında ABD vatandaşı olmak istediğini beyan eden basketbolcu, geçen cumartesi günü Endonezya’da bulunduğu sırada menajerinin kendisine ilettiği mesajı açıkladı.

Kanter, “Menajerim gece 2:30’da kapımız çaldı ve Endonezya gizli servisinin beni aradığını söyledi. Türk hükümeti onları arayarak benim tehlikeli birisi olduğumu söylemişler” diye konuştu.

BABAMIN SURATINA TÜKÜRDÜLER

Ailesinin Türkiye’de sıkıntı çektiğini iddia eden Kanter, “Benimle iletişim kurdukları anda onları hapse atarlar” diyen FETÖCÜ Kanter, bu söze rağmen ağabeyi ile görüştüğünü anlattı. “Ağabeyimin anlattığına göre bir markette babamın suratına tükürdüler” diyen Kanter, ailesinin Türkiye’de yemeğe rahatça dışarı çıkamadığını ifade etti.