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FENERBAHÇE
22 Mayıs 2017 20:00
GENÇLERBİRLİĞİ
vs
FENERBAHÇE
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan arayacak. Advocaat, Hasan Ali'yi sağ bekte görevlendirirken İsmail Köybaşı da sol bekte yer alacak.
18:5522 Mayıs 2017
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç saat 20:00’da başlayacak. Ev sahibi takım 40 puanla 10. sırada yer alırken; sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın kazandığı haftada 57 puanla 4. sırada bu maça çıkıyor.

KADROLAR

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Plaitsevich, Anıl, Selçuk, Issah, Aydın, Khalili, Murat, Rantie

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie

Etiketler
Fenerbahçe Gençlerbirliği spor toto süper lig
Son güncelleme: 19:05 | 22.05.2017
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