Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
22 Mayıs 2017 20:00
GENÇLERBİRLİĞİ
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Kupası'ndan yarı finalde elenen Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde hedef hem moral bulmak hem de üçüncülüğü Galatasaray'dan geri almak... Peki Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
14:2822 Mayıs 2017
0
Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşaya Fenerbahçe, en azından ligi 3. sırada tamamlayarak hem ezeli rakibi Galatasaray'ı geçmek hem de yeni sezonu daha geç açmanın peşinde… Bu akşam Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Advocaat'ın öğrencileri için bu karşılaşmayı kazanmak, 3.'lük yarışında avantaj sağlamak adına son derece önemli… Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

GENÇLERBİRLİĞİ – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Claro, Politevich, Anıl, Uğur, Khalili, Selçuk, Aydın, Issah, Rantie

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Mehmet Topal, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Neustadter, Lens, Alper, Aatıf, Van Persie

Etiketler
Fenerbahçe Gençlerbirliği
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER