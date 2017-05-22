Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Kupası'ndan yarı finalde elenen Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde hedef hem moral bulmak hem de üçüncülüğü Galatasaray'dan geri almak... Peki Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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