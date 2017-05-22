Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşaya Fenerbahçe, en azından ligi 3. sırada tamamlayarak hem ezeli rakibi Galatasaray'ı geçmek hem de yeni sezonu daha geç açmanın peşinde… Bu akşam Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Advocaat'ın öğrencileri için bu karşılaşmayı kazanmak, 3.'lük yarışında avantaj sağlamak adına son derece önemli… Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
GENÇLERBİRLİĞİ – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 20:00’de başlayacak olan Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Claro, Politevich, Anıl, Uğur, Khalili, Selçuk, Aydın, Issah, Rantie
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Mehmet Topal, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Neustadter, Lens, Alper, Aatıf, Van Persie