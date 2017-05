LOL şampiyonu ödülü Ronaldo’dan aldı

League of Legends Sezon Ortası Turnuvası, 21 Mayıs’taki final maçıyla sona erdi. Avrupa ligi EU LCS şampiyonu G2 Esports’u 3-1’lik skorla mağlup eden Koreli ekip SK Telecom T1’in oyuncuları, madalyalarını kariyerinde iki kez dünya kupasını kaldıran Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Fenômeno’dan aldı.

28 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'den SuperMassive eSports'un da aralarında bulunduğu 13 bölge temsilcisinin katılımıyla Brezilya'da gerçekleştirilen Sezon Ortası Turnuvası (MSI), görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi. Kore ligi LCK şampiyonu SK telecom T1 ve Avrupa ligi EU LCS şampiyonu G2 Esports arasında gerçekleşen mücadelede G2 ilk iki maçta Koreli rakibi karşısında çok iyi bir performans göstererek skoru eşit tutmayı başarsa da, günün sonunda 3-1'lik skorla şampiyonluk kupasını kaldıran isim SK telecom T1 oldu.

Sezon Ortası Turnuvası'nın kapanış seremonisine, kariyerinde iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan futbol efsanesi Ronaldo Fenômeno damgasını vurdu. Bu yılın başında Brezilya'nın League of Legends takımlarından CNB e-Sports Club'ı satın alarak espor dünyasına olan inancını ortaya koyan Ronaldo, “Bu dünyanın bir parçası olmaktan, turnuvayı ve oyuncuları yakından takip etmekten büyük mutluluk duydum. Binlerce oyuncuyu ve izleyiciyi bir araya toplayan espor, bu dünyanın bir gerçeği.” diye konuştu.

League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi şampiyonu olarak Türkiye'yi temsilen turnuvaya katılmaya hak kazanan SuperMassive eSports, ilk günlerde çok iyi bir performans koyup grubunu birinci bitirmiş, ancak eleme maçlarında mağlup olup final yolculuğuna veda etmek zorunda kalmıştı.

League of Legends

League of Legends tempolu, rekabete dayalı, strateji oyunlarının heyecanını rol yapma oyunlarının öğeleriyle bir araya getiren çevrimiçi bir oyundur. Tasarımları ve oynanışlarıyla kendine özgü şampiyonlardan oluşan iki takım, çeşitli savaş alanlarında ve oyun modlarında başa baş mücadele eder. League of Legends sık sık güncellenen içeriği ve maç mantığıyla, her beceri seviyesindeki oyuncunun kendi seviyesindeki rakiplerle karşılaştığı ve sıkılmadan oynayabileceği bir oyundur.