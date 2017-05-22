Luigi Datome: Fenerbahçe’de oynuyorsanız kazanmak zorundasınız

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncu Luigi Datome, “Fenerbahçe’de oynuyorsanız kazanmak için oynuyorsunuzdur” dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish Airlines Euroleague Final-Four'da Yunan ekibi Olympiacos'u 80-64 yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından Ülker Sports Arena'da medya ile bir araya geldi. Başarılı oyuncu Luigi Datome basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Datome, sarı-lacivertli kulübü iyi yerlere getirdiklerini ifade ederek, “Bir kulübü bir noktadan alıp bir noktaya getirmek bizim için çok özel ve tarif edilemez bir duygu. Fenerbahçe'de iseniz kazanmak için oynuyorsunuzdur. Tabii ki şampiyonluk için savaşacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye ligini en iyi şekilde bitirmeliyiz”

Gelecek sezon Belgrad'da oynanacak olan Final-Four hakkında konuşan başarılı oyuncu, “Belgrad'a daha çok uzun bir yol var. Öncelikle Çarşamba günü kazanmamız lazım. Hep adım adım gittik. Bundan sonra da öyle yapacağız. Türkiye ligini en iyi şekilde bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.