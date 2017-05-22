Malatyaspor Süper Lig kupasını aldı

Süper Lig’in yeni takımı Yeni Malatyaspor, bu başarısını düzenlenen kupa töreniyle taçlandırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla yapılan kupa törenine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, futbolcular, yönetim ve teknik heyet katıldı.

Törenin konser bölümü ise Osmaniye'nin Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Malatya doğumlu Hasan Sevinç'in şehit düşmesi nedeniyle iptal edildi.

Kupa töreninde ilk olarak büyükşehir belediyesine ait üstü açık otobüsle şehir turu atan sarı-siyahlı takım, başarısını Malatyalılarla paylaştı.

Yaklaşık 45 dakika süren şehir turunun ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan kutlama alanına giden takımı burada az sayıda taraftar karşıladı.Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların tek tek sahneye davet edilmesinin ardından coşku daha da arttı.

Daha sonra konuşmalara geçildi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeni Malatyaspor kulübü başkanı Adil Gevrek ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez sahneye çıkarak coşkulu kalabalığa karşı konuşma yaptı. Bu arada Düşmez, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in mesajını okurken, taraftarlar federasyonu protesto etti.

Yağmurdan dolayı tören kısa tutulurken, son bölümde Yeni Malatyaspor'a kupası takdim edildi.