Muharrem Usta’dan Ersun Yanal’a destek

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Medipol Başakşehir ile golsüz berabere sonuçlanan müsabakanın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla istikrar vurgusu yaptı.

Spor Toto Süper Ligin 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor’da kan kaybı devam ediyor. Sahasında oynadığı son 4 maçta 10 puan kaybederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantajı tepen bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal da tartışılan isim oldu. Son haftalarda yaşanan düşüş nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken ve son oynanan Medipol Başakşehir maçında oyuncu değiştirme sırasında Rodallega ile taraftar arasında gidip gelen Yanal, yedek kulübesinde içinde bulunduğu duruma tepki koyması üzerine gergin anlar yaşandı.

Usta’dan Yanal’a destek

Yaşanan puan kayıplarının ardından eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör Ersun Yanal’a, kulüp başkanı Muharrem Usta’dan destek geldi. Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Günlük tavırlarla yeteri kadar bedel ödendi. Temel ilkemiz, stratejik iş planıyla sürekli gelişim ve istikrar.”