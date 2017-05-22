Nouma’nın Fenerbahçe mesajı hesap sildirdi

Beşiktaş taraftarının sevgilisi eski futbolcu Pascal Nouma, Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu sonrası attığı 'Tweet'e tepki yağınca hesabını kapatmak zorunda kaldı.

TwitterEuroleague finalinde Olympiakos’u farklı mağlup ederek Türkiye’ye tarihi bir başarı kazandıran Fenerbahçe, herkesi sevince boğdu. Bu sevince ortak olan isimlerden biri de hem Beşiktaş taraftarının hem de Türk insanının çok sevdiği bir isim olan Pascal Nouma idi… Her fırsatta Türkiye’yi ve Türk insanını ne kadar çok sevdiğinin altını çizen Nouma, Fenerbahçe’nin bu muhteşem zaferini de tebrik edemeden geçemedi. Resmi ‘Twitter’ hesabından ‘Tebrikler Fenerbahçe’ şeklinde bir paylaşımda bulunan Nouma’nın bu hareketi, sevgilisi olduğu Beşiktaş taraftarını çok kızdırdı. Türkiye’nin sevincine ortak olmak isterken sosyal medyada büyük tepki çeken Nouma, gelen tepkilerin artması üzerine hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Pascal Nouma, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla da bu tepkiye anlam veremediğini belirtti. Sadece başarıyı tebrik ettiğinin altını çizen Nouma, şu paylaşımda bulundu:

FRANSIZ KALDIK

Pascal Nouma’nın bu yaşadıkları ülkemizdeki linç kültürünün ve kutuplaşmanın en önemli örneklerinden biri… Bir Fransız, Türk takımının kazandığı bir başarıya sevinirken, Türkiye’de yaşayan insanlar bu sevince tepki gösterebiliyor. Pascal Nouma, sadece bir spor olayında başarıyı tebrik ettiği için ‘Beşiktaşlıyım’ demek zorunda kalıyor. Pascal Nouma, bu linç kültüründen sadece hesabını kapatarak kurtulmayı başarabiliyor. Ancak iş yerinde, sokakta, okulda, mahallesinde benzer durumda kalanlar bu büyük baskı ile yaşamaya devam etmek zorunda kalıyorlar. Bu ayrıştırıcı durumdan kurtulmak için önce dilin değişmesi gerekiyor.

İnsanları dinleyen, birlik beraberlik mesajları veren, herkesi kucaklayan, dertlerine ve sevinçlerin ortak olan bir dil, sosyal yaşantıdaki hareketlere de doğrudan yansıyacaktır. Uzun süredir politika, sanat ve spor alanlarında yöneticilik yapan insanlar bu dilden uzaklaştıkça, halk da kendisi gibi olmayana tepki göstermeye devam edecektir.