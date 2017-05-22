Obradovic: İşimi yapmaya devam edeceğim

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, başkan Aziz Yıldırım'ın Baskonia yenilgisinden sonra kendilerine verdiği moralin altını çizdi ve başarıya giden yolu anlattı.

Fenerbahçe’nin şampiyon başantrenörü Zeljko Obradovic, maç sonunda mikrafon karşısına geçti. Başarının payesini oyuncularına veren Sırp çalıştırıcı, Aziz Yıldırım’ın Baskonia yenilgisinden sonra kendilerine nasıl moral verdiğini anlattı.

Obradovic, “Baskonia’daki maçtan sonra otele döndüğümüzde Aziz Yıldırım, Üzülme her şey yoluna girecek, dedi. Biz bu noktaya geldik ve şimdi kutlama yapıyoruz. Buradaki bütün şan ve şöhret oyunculara ait.” diye konuştu.

Euroleague’de bir ilki gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Obra, “Bu sezon başlamadan evvel insanlar bizim omzumuza ekstra baskı yüklemeye çalıştılar. En büyük baskıyı ben kendime yapıyorum esasında. Mümkün olan en iyi takımı kurmaya çalıştık ve bunu şampiyon olarak gösterdik. Geçtiğimiz yıllar baktığımızda hiçbir takım bunu yapmadı. Yarı final, final ve şampiyonluk. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Gün gelir başka şeyler hissedersem hayatta başka şeyler yapmaya karar veririm.” ifadelerini kullandı.